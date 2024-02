Un si grand soleil du 16 février : Louis trompe Kira (résumé et vidéo épisode 1335 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 16 février 2024, spoiler résumé de l'épisode 1335 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Claire a mal dormi, elle n’a pas arrêté de passer à Hélène. Florent pense qu’elle a fait une énorme bêtise, à se dénoncer sans lui en parler avant. Claire est triste pour elle… Pendant ce temps là, Becker parle des aveux d’Hélène à Cécile. Mais Yann a de gros doutes, l’arme achetée par Hélène n’est pas celle qui a tué Christian. Il rappelle qu’elle est très fragile psychologiquement. Becker promet de tout vérifier. Cécile annonce qu’elle a réussi à débloquer un budget pour une expertise ! Ils peuvent donc rappeler Leblanc pour qu’il vienne avec un Definod.

Au lycée, Louis annonce une soirée de malades au 101 et demande à tout le monde de venir. Mais ils ont des révisions et n’ont pas envie. Louis dit même à Maéva qu’elle peut venir avec Tom mais elle l’envoie balader.



Yann appelle Leblanc et lui laisse un message sur son répondeur. Pendant ce temps là, Hélène confie à Claire qu’elle ne se souvient de rien du tout, elle leur a dit ce qu’ils voulaient entendre ! Elle ne se souvient pas mais elle pense qu’elle a tué Christian. Claire pense qu’elle se trompe, elle est peut être innocente. Elle lui dit de dire la vérité à la police sur les tableaux. Mais Hélène veut se sacrifier pour Alix.

Alexandre Leblanc appelle Alix. Elle nie qu’il s’agisse de faux tableaux… Il veut récupérer son argent ! Alix lui dit qu’il croit au Père Noël mais Leblanc lui parle de la nouvelle expertise de la police. Si elle le rembourse il ne donnera pas de tableau à la police. Il veut un million par toile mais Alix n’a pas ça. Elle propose 500.000 euros par toile, il accepte et lui laisse 24h.

Laurine est avec Boris, qui lui demande quand elle lui présentera Romain. Elle lui dit que ça aurait pu être ce soir mais il a un rendez-vous important. Il s’agit d’un journaliste infiltré mais elle lui confie que c’est un peu tendu depuis la veille.

Au 101, Flore arrive pour la soirée. Elle commande un verre au patron. C’est Louis qui lui amène son verre, il lui annonce que le patron lui offre du champagne. Flore plaisante de la technique de drague du patron et dit qu’elle aurait préféré que ça vienne de Louis… Il esquive et rejoint son patron, qui a compris que c’est lui qui l’intéresse. Mais Louis a une copine.

Florent appelle Cécile, il pense que les aveux d’Hélène n’ont aucune valeur. Cécile est dans l’attente de l’analyse psychologique et lui raccroche au nez. Claire lui parle de ce qu’Hélène lui a dit. Florent ne sait plus quoi faire et est prêt à lâcher Hélène. Claire insiste pour qu’il continue. Il accepte.

Ulysse est au téléphone avec Bilal, il lui explique leur plan avec Alix. C’est risqué mais il n’a pas d’autre solution, Bilal pense que c’est n’importe quoi. Elise rentre, Bilal raccroche et elle le trouve bizarre. Il lui confie qu’il s’est disputé avec Ulysse au sujet de la destination des vacances.

Flore offre un verre à Louis. Elle lui offre un cocktail qu’elle buvait tout le temps en Australie. Louis lui avoue que c’est sa destination de rêve et ils font connaissance. Elle lui montre des photos et lui demande de lui parler de lui… Il dit être étudiant en licence d’histoire ! Après la fermeture du bar, Flore et Louis repartent ensemble et s’embrassent ! Ils finissent à l’hôtel !

Ulysse retrouve Alix. Il est de mauvaise humeur. Romain les suit. Ils arrivent sur les lieux des coordonnées GPS… Romain est derrière eux, armé !

VIDÉO Un si grand soleil du 16 février extrait, Louis trompe Kira avec Flore

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv