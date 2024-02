Un si grand soleil spoiler : la mort de Romain ! (résumé épisode du 26 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1341 du 26 février 2024 – Les choses vont mal finir pour Romain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, Romain va menacer de tuer Alix et Ulysse à la galerie…

En cavale, il n’a plus rien à perdre et veut récupérer l’argent de Christian !











Publicité





Et comme Ulysse a disparu et ne donne plus signe de vie, Bilal est mort d’inquiétude. Il finit par alerter Elise, qui fait le rapprochement avec le meurtre de Christian et la fuite de Romain. Elle prévient ses collègues !

Résultat, la police débarque à la galerie d’Alix et prend Romain par surprise. Ce dernier est menaçant et braque son arme sur les flics… Résultat, un collègue de Yann et Elise tire sur Romain. Il s’écroule, il est mort.

Alix et Ulysse sont interrogés au commissariat, il nie toute implication en bloc… Alix devrait donc encore une fois s’en sortir les mains propres, à la grande déception de Becker !



Publicité





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : un grand retour, Kira s’interroge, les résumés jusqu’au 1er mars 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici