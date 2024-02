Un si grand soleil du 28 février : Becker en rage face à la manoeuvre d’Alix (résumé et vidéo épisode 1343 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 28 février 2024, spoiler résumé de l’épisode 1343 en avance – Qu’est-ce qui va se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 28 février 2024.





Alix, Ulysse et Bilal se réjouissent d’avoir trouvé les diamants. Alix compte partir loin avec sa part des diamants mais Ulysse a une autre idée : racheter les Definod ! Alix lui rappelle qu’il y a un tableau en expertise mais Ulysse pense qu’elle trouvera une solution. Elle appelle Leblanc, elle a l’argent pour racheter tous les tableaux. Il lui dit que c’est trop tard mais Alix est convaincante et elle a une idée pour récupérer le tableau remis à la police.

Alix appelle Claudine, qui refuse de l’aider. Elle insiste et finit par accepter. Elle dit à Johanna qu’elle sent qu’elle va le regretter… Elle doit partir maintenant, Johanna propose de s’occuper de son rendez-vous de l’après-midi.



Bilal retrouve Ulysse à la coloc. Ulysse lui dit que ça va bien se passer, il a confiance en Alix. Bilal est septique.

Flore décommande Louis, elle doit voir son fils. Elle lui dit qu’il s’appelle Tiago, il a 16 ans et est au lycée Flaubert. Louis comprend que le fils de Flore est dans son lycée et qu’il l’a déjà croisé…

Alix donne la moitié des diamants à Leblanc. Il aura le reste quand tout sera fini. Claudine les rejoint, elle part avec lui à Paris pour récupérer le tableau.

Au lycée, Louis semble stressé et observe Tiago de loin. Kira le rejoint et a l’impression que ça ne va pas. Il lui dit que c’est gentil de s’inquiéter pour elle. Elle lui dit que c’est normal. Louis s’apprête à lui parler mais ça sonne et il se ravise… Plus tard, Robin présente Tiago à Louis. Louis est mal à l’aise.

Charles appelle Eve. Il lui dit qu’Eliott l’a appelé et il va pouvoir l’aider. Sabine dit à Mo qu’elle trouve Eve bizarre en ce moment. Elle est tout le temps au téléphone et elle se met à part. Mais Mo ne voit pas où est le mal.

Boris et Laurine déjeunent avec leur mère aux Sauvages. Laurine n’a pas faim elle ne commande rien. Elle se dispute avec sa mère, elle trouve qu’elle en fait trop…

Claire appelle Léonore au sujet de Louis. Elle lui parle de Kira qui s’inquiète pour Louis, sa phobie scolaire aurait recommencé. Léonore ne comprend pas, son fils lui dit qu’il révise chez eux avec Kira. Claire lui assure qu’il ne vient pas à la maison en ce moment ! Léonore appelle Louis et lui dit de rentrer immédiatement à la maison. Léonore et Marc l’attendent de pied ferme. Ils confrontent Louis pour savoir où il passe ses soirées ! Louis dit qu’il est majeur, il fait ce qu’il veut ! Il leur demande de lui foutre la paix et s’en va.

Flore est avec Tiago, elle a fait les courses et a acheté que des trucs qu’il aime. Elle propose à Ludo d’être modèle mais il dit ne pas avoir le temps.

A Paris, Leblanc et Claudine arrivent au cabinet d’expertise… Plus tard, Becker appelle Claudine. Il est remonté, Leblanc a récupéré son tableau au cabinet d’expertise. Claudine lui dit que son client voulait récupérer son tableau. Il avait peur que l’expertise abime son tableau. Becker veut la vraie raison, il pense qu’Alix est derrière tout ça. Becker prévient Yann, il hurle. Yann comprend lui aussi que ça vient d’Alix… Ils n’ont plus rien, Alix va encore s’en sortir !

