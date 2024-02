Un si grand soleil spoiler : Kira sous le choc, elle découvre la vérité sur Louis !... (résumé épisode du 11 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1351 du 11 mars 2024 – Kira va être profondément choquée dans votre série quotidienne « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, l’adolescente va découvrir toute la vérité sur Louis…











Au lycée, Kira surprend une conversation entre Tiago et Louis. Tiago dit à Louis de laisser sa mère tranquille, ça fait des jours qu’il harcèle Flore alors qu’elle l’a quittée… Sauf que Kira les entend et comprend ainsi que c’est avec la mère de Tiago que Louis l’a trompée ! Elle est sous le choc et écoeurée, elle ne veut plus jamais entendre parler de lui !

Pendant ce temps là, Eliott continue sa mission infiltration à la ferme. Ludo a mis en garde à Elodie mais elle a choisi de laisser une chance à Eliott… Et ce dernier va fouiller dans les papiers de William, prendre des photos, et il va même aller dans son ordinateur et récupérer des fichiers sur une clé usb ! Elodie risque bien de se mordre les doigts de ne pas avoir écouté Ludo…

