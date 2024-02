C dans l’air du 28 février 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 28 février 2024 : le sommaire

⬛ Biden peut-il arrêter Trump ?

Le 27 février, lors des primaires de leur parti dans le Michigan, Joe Biden et Donald Trump ont remporté les victoires attendues, consolidant ainsi leurs positions pour l’investiture présidentielle du 5 novembre. Biden a remporté la primaire démocrate dans le Michigan avec 79 % des voix, malgré une opposition symbolisée par les 14,8 % de bulletins blancs exprimant un mécontentement envers sa politique au Proche-Orient. Cela soulève des préoccupations quant à une possible perte de soutien en novembre, en particulier parmi l’aile gauche du parti.

De son côté, Donald Trump a remporté la primaire républicaine dans le Michigan avec 66 % des voix, confirmant sa domination sur le parti. Cependant, les 29 % de votes en faveur de Nikki Haley indiquent que plus d’un quart des électeurs républicains ne souhaite pas une nouvelle candidature de Trump, ce qui pourrait influencer les élections de novembre.

Les défis auxquels sont confrontés Biden et Trump incluent des critiques envers la politique de Biden au Proche-Orient et les affaires judiciaires nombreuses auxquelles Trump doit faire face, avec 91 accusations criminelles dans quatre juridictions différentes.

L’affrontement entre Biden et Trump continue, avec des thèmes clés tels que l’immigration, le soutien aux efforts de guerre, l’avortement et les questions sociétales. Les débats sur des sujets tels que l’éducation et le wokisme polarisent l’opposition entre les deux camps politiques, et des groupes comme les « Moms for Liberty » sont courtisés par les républicains. La possible implication de la chanteuse Taylor Swift dans la campagne présidentielle américaine est également évoquée.

L’issue de l’élection présidentielle américaine et le rôle potentiel des « Moms for Liberty » ou de Taylor Swift restent incertains à ce stade.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mercredi 28 février 2024 à 17h40 sur France 5.



