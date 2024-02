Un si grand soleil spoiler : Louis trompe Kira avec... (résumé épisode du 15 février 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1335 du 15 février 2024 – Après la séparation de Robin et Maéva dans votre série de France 2 « Un si grand soleil », c’est un autre couple de jeunes qui va prendre l’eau !

En effet, dans quelques jours, Louis va tromper Kira !











Et on peut dire que vous n’êtes pas prêt quant à l’identité de la femme avec laquelle Louis va coucher ! Et pour cause, il s’agit de Flore, la fille d’Alain et mère de Tiago !

En effet, c’est au 101 que Flore va flasher sur Louis, qui est serveur. Elle va le draguer ouvertement et Louis va mentir en lui disant être étudiant en fac d’histoire ! En fin de soirée, Louis et Flore vont s’embrasser et vont coucher ensemble…

Comment réagira Kira en apprenant la vérité ? Et Tiago en découvrant que sa mère a une liaison avec un lycéen à peine plus âgé que lui ?



