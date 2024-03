Ici tout commence spoilers : Antoine déterminé, les masques tombent, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 11 au 15 mars 2024)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 11 au 15 mars février 2024 – Alors que le week-end ne fait que commencer, vous avez déjà hâte de savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête pour retrouver l’agresseur de Yann.







Publicité





Et on peut dire que Souleymane est toujours dans la tourmente… Il est libéré de garde à vue mais pas innocenté ! A l’institut, on le juge sans preuve et Teyssier décide d’organiser un conseil de discipline pour décider de son avenir… Antoine va être prêt à tout pour le soutenir et prouver qu’il est innocent. Et en fin de semaine, les masques tombent !

Deva fait ses adieux à l’institut et c’est un moment très dur pour David. Anaïs le soutient et décide d’être présente à ses côtés.



Publicité





Quant à Joachim, il organise une surprise pour Clotilde.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 11 au 15 mars 2024

Lundi 11 mars 2024 (épisode 879) : L’enquête pour trouver l’agresseur de Yann tourne au vinaigre pour les Myriel. A l’Institut, enseignants et élèves disent au revoir à Deva en beauté. Chez Léonine, Jude, Lionel et Vic continuent à en voir des vertes et des pas mûres !

Mardi 12 mars 2024 (épisode 880) : A l’Institut, Souleymane fait un retour remarqué. Au sein de la brigade « mariages », le succès de Mehdi est mitigé. Chez Léonine, pour Vic, la coupe est pleine !

Mercredi 13 mars 2024 (épisode 881) : Antoine est prêt à tout pour sauver son fils… même au pire ! De son côté, Deva fait ses adieux à l’Institut…

Jeudi 14 mars 2024 (épisode 882) : Entre vraies et fausses pistes, Antoine ne sait plus où donner de la tête. De la coloc au Double A, Anaïs ne lâche pas David d’une semelle. Entre deux mariages, Hortense se fait entremetteuse pour un couple mythique…

Vendredi 15 mars 2024 (épisode 883) : A l’Institut, les masques tombent. De son côté, Joachim souhaite surprendre Clotilde avec un joli dîner. De son côté, Mehdi devient la nouvelle star de la brigade « mariages ».

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : une grosse surprise pour Deva (vidéo épisode du 13 mars)

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 11 au 15 mars 2024

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici