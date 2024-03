Easttown du 12 mars 2024 : vos épisodes ce soir sur M6

Publicité





Easttown du 12 mars 2024 – Ce mardi soir, M6 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Easttown » avec Kate Winslet dans le rôle principal. Au programme ce soir, pas moins de 4 épisodes à la suite !





A voir ce soir sur M6 dès 21h10 ou sur 6PLAY pour le replay.







Dans la petite ville de Pennsylvanie qu’est Easttown, Mare Sheehan mène une enquête sur un meurtre brutal tout en portant le fardeau de la perte de son fils et en jonglant avec ses responsabilités familiales. Sous une pression grandissante, Mare est obsédée par l’idée de rendre justice dans une communauté où chaque individu est considéré comme un suspect potentiel.

Easttown du 12 mars 2024 : vos 3 épisodes inédits

Saison 1 – épisode 4 : Pauvre Sisyphe

Mare ayant été mise à pied, Colin reprend l’enquête et s’intéresse aux antécédents du diacre de la paroisse, Mark. De son côté, la mère de Katie reçoit un appel anonyme lui réclamant une rançon contre sa fille, qui serait encore en vie. Pendant ce temps, la jeune Missy est emprisonnée dans un grenier insonorisé, aux côtés de Katie…



Saison 1 – épisode 5 : Illusions

Mare et Colin interrogent une jeune fille qui a échappé de peu à un enlèvement ; elle a partiellement identifié la plaque d’immatriculation et vu la marque de cigarettes que le ravisseur fumait. Lorsque ce dernier, Wayne Potts, est identifié, Mare et Colin vont l’interroger ; Katie et Missy en profitent pour signaler leur présence dans le grenier…

Saison 1 – épisode 6 : Et bien mauvais serait l’orage

Après que Mare a repris le dessus en abattant le ravisseur et que Katie a été retrouvée saine et sauve, Mare se réveille à l’hôpital et encaisse difficilement la mort de Colin. Elle reprend l’enquête, mais Potts ayant un alibi pour le meurtre d’Erin, elle s’intéresse de nouveau à d’anciens suspects ; le diacre Mark fait alors des révélations et le vélo d’Erin est repêché dans la rivière…

Saison 1 – épisode 7 : Derniers sacrements

Jess se rend au poste de police avec une preuve aussi irréfutable qu’accablante. Parallèlement, Mare se rend à la cabane où John et Billy sont partis pêcher ; la résolution de l’affaire se profile. Grâce à sa thérapie, Mare parvient à faire le deuil de son fils et à remonter dans le grenier de sa maison pour la première fois.

Avec Kate WINSLET (Mare Sheehan), Evan PETERS (Colin Zabel), Julianne NICHOLSON (Lori Ross), Jean SMART (Helen Fahey), Guy PEARCE (Richard Ryan), David DENMAN (Frank Sheehan), Angourie Rice (Siobhan Sheehan), et Cailee SPAENY (Erin McMenamin)

Découvrez « Easttown » ce soir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY