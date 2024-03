Top Chef du 20 mars 2024 : l’épisode 2 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Top Chef du 20 mars 2024 – Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous ce soir sur M6 pour suivre l’épisode 2 de la saison 15 de « Top Chef ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur 6Play







Top Chef du 20 mars 2024, le programme de l’épisode 2

Pour la première épreuve, les candidats vont devoir aller encore plus loin que la mythique épreuve du trompe-l’œil en proposant un trompe-palais ! Il faudra redoubler d’ingéniosité pour imiter totalement le visuel et le goût d’un plat de viande et ainsi bluffer l’un des chefs les plus innovants de sa génération : Andoni Aduriz, 2 étoiles. La brigade qui aura le moins convaincu devra faire ses preuves dans une deuxième épreuve.

Pour l’épreuve éliminatoire, les candidats les moins convaincants affronteront le candidat solitaire autour d’un incontournable des grands repas : le plateau de fromages ! Pour les juger, la cheffe mondialement connue, avec 10 étoiles à son palmarès, elle est la femme la plus étoilée au monde : Anne-Sophie-Pic ! Surnommée la Dame Fromage, elle est l’une des seules cheffes au monde à s’être attaquée à cet emblème du service français. Le candidat placé en dernière position par la cheffe sera définitivement éliminé du concours.



Rappel de la présentation de la saison 15

Il y a 15 ans le premier concours télévisé de cuisiniers professionnels voyait le jour : 15 ans de talent, de haute gastronomie, d’audace, de plats qui ont marqué l’histoire… Pour cet anniversaire, c’est une saison unique qui attend les 16 candidats sélectionnés, à commencer par un jury exceptionnel qui réunit 15 étoiles. Aux côtes de Philippe Etchebest*, Meilleur Ouvrier de France, Paul Pairet***, Glenn Viel*** et Hélène Darroze***, deux femmes cheffes d’exception font leur entrée dans le jury : Dominique Crenn***, seule cheffe 3 étoiles aux USA, et Stéphanie Le Quellec**, gagnante de Top Chef saison 2 désormais doublement étoilée. Pour la première fois, les chefs vont s’unir pour former deux brigades et tenter d’amener les candidats le plus loin possible. Deux brigades aux couleurs de Top chef : les brigades grise et orange !

« Top Chef », c’est ce soir sur M6.