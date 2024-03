C à vous du 12 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 mars 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Guerre en Ukraine : que vivent vraiment les Ukrainiens et les Russes ? On en parle avec Anne Nivat, reporter de guerre et spécialiste des questions internationales, ex-correspondante à Moscou, qui publie “La haine et le déni”

🔵 📌 Violences sexistes : “Je suis la femme du plateau”, le livre choc de Marie Portolano, publié demain aux Editions Stock. Elle est l’invitée de C à vous



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kevin Stroh, chef du restaurant “L’Auberge des Templiers” à Boismorand (Loiret)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Denise Fabre, à l’occasion de ses 60 ans de carrière; et Tristan Lopin pour son spectacle “Irréprochable”

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 12 mars 2024 à 19h sur France 5.