C à vous du 13 mars 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 13 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Inondations dans le sud, adaptation climatique, loi anti fast-fashion… Christophe Bechu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Le Grêlé : le tueur en série avait participé à un jeu télévisé. On en parle avec Jean Antoine, dont l’article “Quand le tueur en série “Le Grêlé” alias François Vérove était candidat d’un jeu de Nagui” a été publié hier sur le site de Marianne



Publicité





🔵 🎵 Dans le live : Jacob Collier présente son nouvel album “Djesse Vol.4” avec un live sur la scène de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Kevin Stroh, chef du restaurant “L’Auberge des Templiers” à Boismorand (Loiret)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Laurent Gerra pour le spectacle “Laurent Gerra se met à table !” en tournée dans toute la France; et Tiphaine Auzière pour le livre “Assises” paru le 6 mars dernier

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 13 mars 2024 à 19h sur France 5.