Ici tout commence spoiler : Antoine a un suspect dans le viseur... (vidéo épisode du 18 mars)

Ici tout commence spoiler – Qui est l’agresseur de Yann dans votre série de TF1 « Ici tout commence » ? C’est la question que l’on se pose toujours une semaine après… Et dans quelques jours, alors qu’Antoine est déterminé à innocenter Souleymane, il a un suspect dans le viseur et c’est surprenant !











Antoine décide d’aller parler à Yann, histoire de vérifier si des souvenirs de son agression lui sont revenus… Yann est fuyant alors qu’Antoine l’interroge sur… Tom Azem ! Antoine a de sérieux doutes sur Tom mais Yann ne comprend pas et lui assure que Tom est adorable avec lui. Antoine insiste et Claire intervient. Elle envoie Yann en cours et reproche à Antoine de vouloir à tout prix innocenter Souleymane.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 883 du 15 mars 2024, la demande en mariage de Joachim



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

