C dans l’air du 11 mars 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 11 mars 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 11 mars 2024 : le sommaire

⚫ Alain Minc, économiste et essayiste, auteur du « Dictionnaire amoureux du pouvoir », sera l’invité de Caroline Roux.

Thomas Cazenave, le ministre délégué aux Comptes publics, et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, ont justifié leur programme d’économies de 10 milliards d’euros en 2024, axé sur la transition écologique, le travail et l’éducation. Cette initiative a été annoncée seulement deux mois après l’approbation du budget 2024 par le Parlement, avec l’ajout de nouvelles mesures d’économies de 20 milliards d’euros pour 2025.

Lors de leur audition à l’Assemblée nationale le 6 mars, Thomas Cazenave a reconnu que la France se trouve désormais « dans un nouveau contexte des finances publiques marqué par une conjoncture moins favorable et des taux d’intérêt élevés ». Bruno Le Maire a souligné que la réduction du budget de l’État n’est jamais agréable, mais qu’elle est simplement nécessaire.

En vue de garantir un retour du déficit sous les 3% en 2027, Bruno Le Maire envisage un projet de loi de finances rectificative pour 2024 cet été, en fonction des recettes fiscales. Il est prévu d’appliquer un resserrement supplémentaire sur le budget 2025 de l’État et de la Sécurité sociale.

La lutte contre le chômage fait également partie de l’agenda, avec une réforme visant à durcir les règles d’indemnisation et une reprise en main de l’assurance chômage par l’État, actuellement gérée par les partenaires sociaux au sein de l’Unédic. Selon l’économiste Eric Heyer, cela impliquerait de faire porter une grande partie de ces économies sur les chômeurs et les retraités.

Alain Minc, économiste et essayiste, reviendra sur le plan d’économies de Bercy, ayant publié en novembre dernier son « Dictionnaire amoureux du pouvoir » aux éditions Plon-Grasset.

⬛ « Aide à mourir » : le débat est lancé

Emmanuel Macron a révélé sa position sur la fin de vie, préconisant une « aide à mourir » pour les malades incurables dans des conditions strictes. Un projet de loi sera présenté au Conseil des ministres en avril, avec une première lecture prévue en mai, avant les élections européennes du 9 juin. La proposition du président inclut des critères tels que l’âge adulte, la capacité de discernement, une maladie incurable, des souffrances insupportables et un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Les détails flous, notamment sur la définition du « moyen terme », suscitent des préoccupations quant à l’applicabilité de la loi, avec des réactions diverses de la part de parlementaires, militants, médecins, et l’opposition de l’Église de France. Selon un sondage, une majorité de Français soutiennent l’euthanasie, mais le consensus est moins fort sur le suicide assisté.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 11 mars 2024 à 17h40 sur France 5.