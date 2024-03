Un si grand soleil spoiler : Eliott dénonce Bernier ! (résumé épisode du 22 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1360 du 22 mars 2024 – Eliott va finalement se racheter aux yeux de tous dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, il va finalement dénoncer le procureur Bernier !





Sous l’impulsion de Manu, Eliott accepte de dénoncer le procureur en donnant des preuves qu’il l’a utilisé pour piéger William et Elodie.







Manu prévient Becker, qui alerte Picard, le procureur adjoint, et la juge. Le problème, c’est qu’Eliott est en cavale et que ses preuves ne sont pas irréfutables… Picard explique à Becker qu’il reste méfiant envers Eliott Faure, qui peut aussi piéger Bernier. Il a besoin qu’il vienne témoigner et il est donc obligé de se rendre.

Eliott va-t-il accepter de se rendre pour témoigner contre Bernier ?



