C dans l’air du 13 mars 2024 : les invités et le sommaire

C dans l’air du 13 mars 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





C dans l’air du 13 mars 2024 : le sommaire

⬛ Ce soir, Caroline Roux recevra Thomas Misrachi, grand reporter pour TF1 et auteur de « Le dernier soir », dans l’émission #cdanslair. Dans son livre publié chez Grasset, Misrachi relate les dernières heures de son amie de 77 ans, qu’il nomme Sylvie, qui a choisi de mettre fin à ses jours chez elle à Paris, accompagnée par lui-même. Cette amie, en réalité Jacqueline Jencquel, était une militante fervente de la liberté individuelle, plaidant pour le droit de mourir dans la dignité.

Jacqueline Jencquel avait expressément demandé la présence de Misrachi pour ses derniers instants à Paris. Pour lui, cette demande représentait à la fois un honneur immense et un poids terrible. Avant son départ, Jencquel avait rédigé plusieurs lettres, dont une pour la police, une pour sa voisine Mathilde et une pour ses fils. Tout était minutieusement préparé à son arrivée. Misrachi explique qu’il devait simplement être là, en tant qu’ami, compagnon de route, témoin, soutien, prêtre et dernier fidèle.

Dans une récente interview accordée à La Croix et à Libération, Emmanuel Macron a annoncé un projet de loi visant à légaliser une « aide à mourir », sous certaines conditions strictes. Ce projet prévoit que les patients majeurs, atteints d’une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et subissant des souffrances insupportables, pourront demander une assistance pour mourir. Cependant, selon cette loi, Jacqueline Jencquel n’aurait pas pu bénéficier de cette aide, car son pronostic vital n’était pas engagé à court ou moyen terme, contrairement aux critères établis.

⬛ Poutine : sa réponse à Macron

En Russie, des attaques d’unités russes depuis l’Ukraine ont été repoussées, tandis que des drones ont frappé le territoire russe. Une raffinerie de pétrole est en feu près de Moscou. Vladimir Poutine accuse Kiev d’attaquer pour perturber l’élection présidentielle. Il a également évoqué la possibilité d’utiliser des armes nucléaires en cas de menace sur la souveraineté. En France, Emmanuel Macron défend sa stratégie envers l’Ukraine malgré des critiques internes. Des attaques informatiques touchent plusieurs ministères français. L’opposition russe est ciblée, avec une agression contre l’ancien bras droit de Navalny en Lituanie. Les services de renseignement lituaniens accusent la Russie. L’Otan mène le plus important exercice militaire en Europe, notamment dans les fjords norvégiens.



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce mercredi 13 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.