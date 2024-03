Un si grand soleil spoiler : la chute de Bernier, arrêté grâce à Eliott (résumé épisode du 26 mars 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode 1362 du 26 mars 2024 – La fin est proche pour Bernier dans votre feuilleton quotidien de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, le procureur va se faire arrêter par Becker et ses hommes, grâce au piège tendu par Eliott !











Publicité





Eliott se rend au rendez-vous fixé par Bernier. Ils parlent du piège tendu à William et Elodie en les faisant passer pour des terroristes pour les décrédibéliser face à Engrais Plus. Bernier sent le piège et arrache la chemise d’Eliott, il découvre les micros ! La police intervient immédiatement et arrête Bernier.

Face à Becker, Bernier refuse de parler… Il finit quand même par avouer face à Picard, le procureur adjoint, avoir subi des pressions de la part de Bienvenue !

C’est donc la fin pour le procureur mais reste à savoir ce qui va se passer pour Eliott…



Publicité





A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : Eliott se rend pour piéger Bernier ! (résumé épisode du 25 mars 2024)

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici