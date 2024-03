C dans l’air du 25 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 25 mars 2024, invités et sommaire





C dans l’air du 25 mars 2024 : le sommaire

⚫ Martin Untersinger, un journaliste travaillant pour le service Pixels du journal Le Monde et auteur du livre intitulé « Espionner, mentir, détruire. Comment le cyberespace est devenu un champ de bataille », sera l’invité de Caroline Roux.

Environ cinquante écoles en région parisienne ont été ciblées par des menaces d’attaques à l’explosif lors d’une intrusion dans leur environnement numérique d’apprentissage (ENT). Ce système en ligne regroupe divers outils éducatifs tels que les devoirs, les emplois du temps et les ressources, accessibles à distance pour les élèves, les enseignants et les parents. Les responsables de cette cyberattaque ont mis en place un « site frauduleux » dans le but de pirater l’ENT. Par la suite, des courriels frauduleux contenant des menaces d’attentat islamiste ont été envoyés aux lycéens d’Ile-de-France à partir de mercredi. Ces menaces ont été propagées via la messagerie interne des établissements ainsi que le site Pronote, utilisé pour la communication des notes des élèves. Certains élèves, parents et enseignants ont reçu des messages prétendant provenir de l’organisation État islamique. Ces messages étaient accompagnés d’une vidéo montrant une décapitation en pièce jointe. Le gouvernement a condamné ces « menaces » qui incluent « l’apologie et la provocation au terrorisme », qualifiant ces actes de « multiples infractions graves ». Martin Untersinger discutera également de la recrudescence des cyberattaques à travers le monde.

⬛ Moscou, Paris : les nouvelles menaces de l’Etat islamique

Trois jours après l’attentat dans une salle de concert à Moscou, la France est-elle en danger ? Le président Emmanuel Macron a relevé le niveau du plan Vigipirate au niveau maximal, « urgence attentat », suite à un Conseil de défense exceptionnel. Il a évoqué le risque d’un « Bataclan russe », rappelant que la branche de Daesh impliquée dans l’attaque avait tenté plusieurs actions en France ces derniers mois. Des menaces d’attentat contre des écoles en Hauts-de-France et en Île-de-France ont été diffusées via des espaces numériques piratés.

En Russie, quatre suspects ont été placés en détention provisoire après avoir été torturés par les services de sécurité. L’attaque au Crocus City Hall de Moscou a fait plus de 137 morts et 180 blessés. Malgré la revendication de l’État islamique, les autorités russes accusent l’Ukraine, ce que Kiev nie catégoriquement.

Les regards se tournent désormais vers le groupe État islamique au Khorasan (EI-K), la branche afghane de Daesh, suspectée par les experts et les services de renseignements français. Cette organisation, active depuis 2015, est capable de mener des attaques en Afghanistan, en Iran et en Russie. Bien que l’Europe n’ait pas encore été attaquée par l’EI-K, plusieurs réseaux ont été démantelés.

Concernant la France, l’opération « Sentinelle » est déployée pour renforcer la sécurité dans les lieux sensibles. Les militaires qui y participent sont formés pour répondre aux menaces terroristes et peuvent faire usage de leurs armes dans certaines conditions.



