Un Si Grand Soleil spoiler : Elisabeth au pied du mur, Laumière veut se venger (résumé épisode du 5 avril 2024)

Un si grand soleil spoiler épisode 1370 du 5 avril 2024 – La fusion entre OCI et Laumière Santé n’aura finalement pas lieu dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Boris a voté non à la fusion et déclaré la guerre à son père, le projet n’aboutira pas !





Elisabeth est sous le choc et Laumière l’a met au pied du mur : il veut qu’elle vire Boris sur le champs de L Cosmétiques. Elisabeth s’oppose à François et un gros clash éclate, Claudine doit les calmer.







Elisabeth confronte ensuite Boris, qui lui assure qu’il a fait ça pour le bien de l’entreprise. Il a voulu éviter un plan social pour L Cosmétiques et est convaincu que c’était la meilleure chose à faire.

De son côté, François annonce à Laurine qu’il est bien décidé à se venger Boris ! Et Catherine savoure sa victoire son fils… On peut dire que chez les Laumière, rien ne va plus et la guerre est déclarée entre père et fils.



