C dans l’air du 5 mars 2024 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 5 mars 2024, invités et sommaire













C dans l’air du 5 mars 2024 : le sommaire

⬛ En visite d’État en République tchèque, Emmanuel Macron a exhorté les alliés de l’Ukraine à ne pas fléchir face à des puissances devenues inarrêtables. Il a souligné la nécessité d’être à la hauteur de l’Histoire et du courage nécessaire. Le président de la République maintient une position ferme face à la Russie, affirmant que les projets de Vladimir Poutine vont au-delà de l’Ukraine. Cette position a suscité des réactions, notamment en raison de ses commentaires sur la possibilité d’envoyer des troupes en Ukraine. Les déclarations antérieures de Macron sur l’option d’envoyer des troupes au sol ont été critiquées par plusieurs capitales occidentales, notamment Berlin. Les dissensions franco-allemandes sur la défense et la situation en Ukraine sont devenues plus évidentes, et la publication d’un document audio révélant des discussions entre des officiers allemands a exacerbé les tensions. En ce qui concerne les livraisons d’armes à l’Ukraine, la Pologne, en dépit d’un blocage par des agriculteurs polonais à la frontière, demeure un fournisseur stratégique, et le Premier ministre polonais a annoncé des sanctions complètes sur les produits agricoles russes et bélarusses auprès de la Commission européenne.





