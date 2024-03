Capital du 17 mars 2024 : le sommaire de l’émission inédite ce soir sur M6

Publicité





Capital du 17 mars 2024 : sommaire et reportages – Julien Courbet vous propose ce dimanche soir sur M6 un nouveau numéro inédit de « Capital ». Aujourd'hui il a pour thème : « Plus d'argent, moins de stress : le job de vos rêves n'attend plus que vous ! ».





A découvrir dès 21h10 sur M6 et en replay sur 6PLAY.







Capital du 17 mars 2024 : sommaire et reportages de ce soir

Jobs, pouvoir d’achat, qualité de vie : quelle région vous en offre le plus ?

Imaginez un nouveau horizon professionnel qui vous tend les bras, accompagné d’un cadre de vie amélioré : un logement plus spacieux, des dépenses courantes réduites, et une qualité de vie optimale. Cela semble presque trop beau pour être vrai, n’est-ce pas ? Pourtant, cette opportunité est bel et bien réelle, avec une condition : être disposé à faire ses bagages ! Il s’agit de déménager vers une autre région où le coût de la vie est plus abordable et les perspectives d’emploi plus florissantes. En France, un individu sur dix se dit prêt à franchir le pas, et la situation est d’autant plus propice car de nombreuses régions manquent de main-d’œuvre et proposent des incitations attractives pour faciliter l’installation.

Cependant, la quête du lieu de vie idéal varie selon l’âge et les attentes de chacun. Par exemple, un jeune couple sans enfants accordera une importance primordiale au marché de l’emploi et aux activités de loisirs disponibles. En revanche, une famille avec enfants cherchera davantage d’espace pour se loger, tandis que les retraités rechercheront un climat agréable et des services de proximité pour profiter pleinement de leur retraite. Ainsi, que vous soyez jeunes actifs, familles ou seniors, quelles sont les régions qui offrent la meilleure qualité de vie en fonction de votre situation ? Capital a mené une enquête approfondie pour identifier les villes championnes dans chaque catégorie, tant pour l’emploi que pour le logement.

Congés, salaires, avantages : ces entreprises prêtes à tout pour vous attirer.

Qu’est-ce qui relie une casse automobile, une entreprise de nettoyage, une société informatique cotée en bourse et une sellerie du Pays basque ? Leur point commun réside dans la générosité de leurs dirigeants envers leurs employés ! Ces entreprises d’un nouveau genre offrent des avantages extraordinaires tels que des congés illimités, la possibilité de fixer son salaire et ses horaires, souvent en travaillant une journée de moins par semaine et en bénéficiant d’une participation aux bénéfices. Travailler moins tout en gagnant davantage : une formule qui s’avère être une victoire tant pour les salariés que pour les dirigeants ! Ces innovations se traduisent par une diminution du taux de rotation du personnel, une augmentation du chiffre d’affaires grâce à une productivité accrue, et surtout une facilitation des recrutements. En effet, en France, l’embauche est devenue un défi de taille : une entreprise sur deux éprouve des difficultés à recruter, et en 2023, trois millions d’emplois étaient encore vacants. Capital a mené une enquête approfondie sur ces entreprises qui, pour vous attirer et vous fidéliser, vous promettent le bonheur au travail !



Reconversion : et si j’exerçais enfin le métier qui me plait ?

Combien de personnes n’ont jamais envisagé de quitter leur emploi pour entamer une nouvelle carrière, vivre de leur passion, donner un sens plus profond à leur travail, ou tout simplement pour améliorer leurs revenus ? Cette interrogation est sérieusement considérée par un Français sur deux, et un quart d’entre eux ont déjà franchi le pas vers la reconversion professionnelle. Nous vous invitons à découvrir les parcours surprenants d’anciens commerciaux, cadres ou fonctionnaires, qui sont devenus électriciens, couturiers ou artisans. Tous ont opté pour une nouvelle trajectoire de vie, mais du bouleversement familial au retour aux études, en passant par le financement des formations, comment ont-ils réussi à concrétiser leurs rêves ? Du bilan de compétences pour trouver sa voie à la formation à distance, de nombreuses options sont disponibles, mais il peut être difficile de s’y retrouver. Capital vous guide dans ce processus, car il est essentiel d’être sûr de soi avant de se lancer. Changer de métier n’est pas une décision à prendre à la légère et peut entraîner des coûts financiers considérables, souvent plusieurs milliers d’euros. Heureusement, le Compte Personnel de Formation (CPF) est là pour apporter un soutien financier. Mais il convient de rester vigilant, car de nombreux escrocs cherchent à s’emparer de votre épargne. La bonne nouvelle, c’est que vous apprendrez à les repérer et à les éviter grâce à nos conseils !

Capital du 17 mars 2024, extrait vidéo

« Plus d’argent, moins de stress : le job de vos rêves n’attend plus que vous ! », c’est ce soir dans « Capital », présenté par Julien Courbet dès 21h10 sur M6.