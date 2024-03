« Constance aux enfers » : histoire du téléfilm ce soir sur France 3 (14 mars)

Publicité





« Constance aux enfers », c’est le téléfilm rediffusé ce soir, jeudi 14 mars 2024, sur France 3. Il s’agit d’une adaptation du roman de Jean-Pierre Ferrière paru aux éditions Fleuve Noir dans la collection Spécial Police, avec Miou-Miou dans le rôle principal.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première et replay sur France.TV.







« Constance aux enfers » : histoire

À part Amine et Kimmy, le jeune couple de voisins qu’elle croise régulièrement, les visiteurs sont rares dans la boutique d’antiquités de Constance Brunel. La solitude est aussi celle de sa vie.

Une nuit, Amine, paniqué, cherche secours chez elle : Kimmy est mal tombée en glissant et elle s’est tuée.

Pensant que la police ne va pas croire cette version à cause de son passé judiciaire, Amine emprunte la voiture de Constance pour emmener le cadavre et le faire disparaître.

Dans les jours qui suivent, ce secret partagé rapproche Constance et Amine.

Mais, un matin, une lettre anonyme accompagnée de photos demande une rançon : quelqu’un de l’immeuble a tout vu, le chantage commence.

Interprètes et personnages

Avec : Miou-Miou (Constance), Salim Kechiouche (Amine), Aurore Clément (Maricé), Jérôme Deschamps (Lorelle), Léonid Glushchenko (Adam), Marilyn Lima (Kimberley).



