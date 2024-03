Envoyé Spécial du 14 mars : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 14 mars 2024 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première et en replay sur France.TV.







Envoyé Spécial du 14 mars 2024 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Temu, l’application qui rend fou le monde du commerce

Avec une audience mondiale de 900 millions d’utilisateurs, Temu, la récente plateforme chinoise de commerce électronique, est l’un des succès commerciaux les plus remarquables des deux dernières décennies. En quelques mois seulement, elle est devenue l’application de shopping la plus téléchargée aux États-Unis et en France, où elle a déjà séduit 13 millions d’utilisateurs.

Le site propose une sélection de quatre-vingt mille articles à des prix extrêmement compétitifs, la majorité étant inférieure à deux euros. Cette politique tarifaire suscite des interrogations quant à la pression exercée sur les fournisseurs. De plus, se pose la question de la qualité et de la légalité de ces produits vendus sur Temu, certains pouvant potentiellement présenter des risques, voire être illégaux en Europe.

On se demande dans quelles conditions ces produits sont fabriqués et comment les fabricants parviennent à mettre en vente des milliers de nouveaux produits chaque mois. Derrière cette plateforme se profile Colin Huang, la deuxième plus grande fortune chinoise, qui se positionne comme le rival d’Amazon. Les journalistes d’Envoyé spécial ont mené une enquête sur les coulisses de cette application qui bouleverse le monde du commerce, en se concentrant sur le Made in China dans les bassins industriels de Jinhua et de Canton.

🔴 Courchevel, à qui profite l’or blanc de la station la plus chère de France ?

C’était un projet ambitieux né dans l’après-guerre. En 1946, le département de la Savoie entreprend la construction d’une station de ski entièrement nouvelle, avec pour objectif d’en faire une destination accessible à tous les publics.

Presque 80 ans plus tard, quelle trace reste-t-il de l’ambition populaire originelle de Courchevel ? La station s’est transformée en l’une des destinations les plus luxueuses au monde, avec ses 5 palaces, ses 25 hôtels 5 étoiles et ses 4 restaurants étoilés au Guide Michelin. Les restaurateurs et hôteliers ont opté pour la séduction d’une clientèle fortunée en provenance du Brésil, des Émirats et des États-Unis.

À Courchevel, c’est un spectacle de grandeur. Les chalets deviennent de plus en plus imposants, la montagne est creusée profondément pour créer des espaces supplémentaires et installer des piscines, des spas et des salles de cinéma privées. Ces logements se louent jusqu’à 200 000 euros la semaine, avec mise à disposition d’une Rolls Royce et d’un chauffeur. Parmi les propriétaires de ces chalets et hôtels de luxe, on retrouve notamment de grands chefs d’entreprise français tels que Denis Dumont, propriétaire de Grand Frais, Bernard Arnault, Xavier Niel ou Stéphane Courbit.

Cette frénésie immobilière et cette urbanisation intensive suscitent désormais des réactions de la part de certains habitants qui s’opposent à ce développement. C’est le portrait d’une station de renommée mondiale, où le business de la neige n’a pas encore atteint son apogée.



🔴 Birmanie : une jeunesse en résistance

C’est dans un pays déchiré par la guerre civile, l’un des plus isolés au monde, que l’équipe d’Envoyé spécial a pu capturer des images des combats entre les rebelles birmans et l’armée régulière. Nous avons suivi le commandant Maui, l’un des leaders de cette résistance qui inflige de sévères revers aux troupes de la Junte au pouvoir. Tourné en première ligne, à 200 kilomètres de la capitale birmane, ce reportage dépeint la vie des jeunes hommes et femmes, soldats clandestins ou infirmiers, qui se battent pour restaurer la démocratie en Birmanie.

Rendez-vous ce jeudi soir dès 21h10 sur France 2 et en replay sur France.TV