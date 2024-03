« Dans les griffes de ma meilleure amie » : votre téléfilm ce 26 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Dans les griffes de ma meilleure amie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 26 mars 2024 – Ce mardi et comme tous les après-midis sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Dans les griffes de ma meilleure amie ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Dans les griffes de ma meilleure amie » : l’histoire, le casting

En terminale, Lacy se débat avec les conséquences du récent divorce de ses parents, ce qui se reflète dans ses résultats scolaires, suscitant l’inquiétude de sa mère, Hope. Heureusement, sa meilleure amie Harper est là pour la soutenir. Cependant, l’équilibre fragile est perturbé par l’arrivée de Cassie, une nouvelle élève également issue de parents divorcés, qui pousse Lacy à négliger ses études et à semer la discorde entre les amies. Harper, rédactrice en chef du journal du lycée et dotée d’un esprit d’enquête, découvre rapidement les mensonges de Cassie sur son lycée d’origine. Elle tente d’alerter Hope, mais cette dernière ne prend pas ses avertissements au sérieux. Lorsque Harper décide de fouiller la voiture de Cassie pour trouver des preuves, elle se fait surprendre par l’usurpatrice et se retrouve grièvement blessée à l’hôpital.

Avec : Natalie Brown (Hope Carter), Sarah Fisher (Lacy Carter), Alexa Rose Steele (Cassie Larson), Reha Sandill (Harper Evans), Lisa Berry (Nina), Milton Barne (Le détective Lee)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Sous l’emprise de ma meilleure amie ».

« Sous l’emprise de ma meilleure amie » : l’histoire et le casting

Rachel Richards et Rachel Nelson, surnommées « Les Rachel », sont des amies de longue date, inséparables jusqu’à ce que l’une d’elles fasse une chute mortelle du toit de leur immeuble. Plongeant dans leur passé, on découvre les dynamiques troubles de cette amitié qui aboutit à un drame. Rachel Richards, la dominante du duo, est possessive et narcissique, ne supportant pas que d’autres s’intéressent à Rachel Nelson. Cette dernière, récemment impliquée avec Tom et s’éloignant du « clan des Rachel », devient la cible de l’animosité de Rachel Richards. À la suite du décès de Rachel Nelson, Tom, son petit ami, et Roxie, une ancienne membre rejetée du groupe appelée elle aussi Rachel, décident de mener leur propre enquête sur les événements entourant la tragédie.

Avec : Madison Iseman (Rachel Nelson), Daniela Bobadilla (Roxie), Austin Cauldwell (Tom), Caitlin Carver (Rachel Richards)