« Le crime lui va si bien » du 29 mars 2024 : votre épisode ce soir sur France 2

« Le crime lui va si bien » du 29 mars 2024 – Après un inédit la semaine dernière, c’est une rediffusion de la série « Le crime lui va si bien » qui vous attend ce soir sur France 2. Un épisode intitulé « Sosie or not sosie ».





Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV durant 7 jours.







« Le crime lui va si bien » du 29 mars 2024 : votre épisode inédit ce soir

Sosie or not sosie

Au volant d’une décapotable américaine gît le corps sans vie de quelqu’un qui ressemble étrangement à Johnny Hallyday. Cependant, il ne s’agit pas du véritable Johnny, mais plutôt de son sosie. Gaby Molina et Céline Richer se lancent dans une enquête flamboyante au cœur de l’univers des impersonateurs de célébrités, où les paillettes rivalisent avec les secrets. Pour percer les rivalités et les jalousies qui règnent dans ce microcosme, nos deux enquêtrices décident d’adopter une approche inattendue : elles rejoignent la troupe du « Sosie Show 90 », Gaby endossant le rôle de Tina Turner et Céline celui de Larusso ! Au fil de leur enquête, Gaby révèle des talents sur scène si impressionnants qu’elle se met à remettre en question sa carrière dans la police, se demandant si elle ne devrait pas plutôt embrasser une vie de tournée artistique. « Simply the best » !…