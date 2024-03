Danse avec les Stars : Inès Reg, en larmes, répond et raconte les insultes de Natasha St-Pier

Publicité





Alors qu’Inès Reg et Natasha St-Pier sont au coeur de rumeurs depuis quelques semaines, l’humoriste a pris la parole avec émotion dimanche soir via des vidéos publiées en story sur Instagram. Inès Reg sort du silence et donne sa version des faits, elle explique ce qui, selon elle, s’est réellement passé avec la chanteuse Natasha St-Pier lors des répétitions de « Danse avec les Stars ».





« Je vais vous raconter ma journée du 31 janvier. Moi pour le coup je n’ai jamais demandé à personne de baisser la musique parce que c’est un truc qui ne me dérange pas » a expliqué Inès Reg.







« Le plus sincèrement du monde j’ai compris dernièrement qu’être gentil ça ne payait pas, que beaucoup de gens ne croyait pas en la gentillesse sincère. Je suis très souvent à côté de la salle de Natasha St-Pier et Anthony Colette et donc très souvent on entend la musique de l’un et de l’autre, et il n’y a pas de souci. Natasha vient souvent toquer à la porte pour demander de baisser la musique, ce qu’on comprend (…), et donc on baisse la musique »

Elle raconte ensuite la fameuse journée où les choses ont mal tourné avec Natasha : « Ce jour du 31 janvier, Natasha vient souvent, deux trois fois toquer pour demander de baisser la musique. Donc on la baisse tout le temps, on écoute (…) Sauf qu’à ce moment là, la dernière fois où elle vient toquer et qu’on baisse la musique, derrière elle met sa musique encore plus fort ! Et c’est mon journaliste et mon cadreur qui s’en plaignent puisqu’ils sont entrain de nous filmer et qu’on s’entend pas »



Et selon Inès Reg, c’est Anthony Colette qui aurait déclenché les hostilités : « Je vais dans la salle de Natasha et Anthony avec mon journaliste, mon cadreur et Christophe. Et au moment où`on rentre dans la salle, Christophe est attrapé par Jordan Mouillerac pour discuter d’un truc. Donc je rentre dans la salle seule avec le journaliste et le cadreur. (…) Je toque, je rentre et je demande à baisser la musique. Je rentre dans leur salle, la musique est à fond, Anthony me voit et coupe la musique. Je lui demande s’ils peuvent baisser car on s’entend pas, ce à quoi il répond ‘ça vous fera pas de mal’. (…) Il me répond un truc piquant, j’ai préféré rire que montrer que j’ai été vexée. Je rigole, cette scène est filmée, cette scène existe. Il me dit ‘ça te fait rire, tu pourras le mettre dans ton prochain spectacle’. »

C’est là que Natasha St-Pier aurait dérapé : « Je réponds ‘Ah oui Anthony toi t’es le mec piquant du couple et Natasha c’est la mignonne’. Ah ce moment là, Natasha est à côté et dit ‘écoute moi bien petite salo**’, j’en tremble rien que de le raconter, je ne l’oublierai jamais, (…) je suis comme une enfant ça m’a fait tellement mal d’entendre ça, c’est trop violent je n’y crois même pas »

« Je retiens mes larmes et je dis ‘oh wouahou’, c’est les seuls mots qui sortiront de ma bouche. Elle m’a ensuite attrapée par le bras, elle me dit ‘et maintenant tu sors’, et elle me sort de la pièce. Voilà ce qui s’est passé le 31 janvier, il n’y a eu aucune menace de mort. Ça s’est vraiment passé comme ça et cette scène a été filmée. (…) Je suis rentrée dans ma salle, j’ai pris mes affaires, je voulais juste partir »

C’en est suivi une explication assez surréaliste : « Christophe me rejoint, il est au courant, le cadreur et le journaliste lui ont raconté. Il part en parler à Natasha, elle descend. Et elle me dit ‘écoute, je suis désolée, je pensais qu’on jouait une petite scènette et que moi j’avais le rôle de la méchante’ (… ) Sur le moment je suis juste très mal et je réponds ‘ok’. (…) Ça peut pas passer comme ça, c’est grave ce qui s’est passé »

« Le lendemain, j’ai eu au téléphone la BBC France, les producteurs de Danse avec les Stars. Ils ont vu les images et ils étaient choqués, et j’ai dit « je ne retournerai pas dan l’émission, je pars de moi-même’, ‘je pars parce que j’ai peur, je suis triste, et je sais que tout le monde va raconter l’histoire d’une autre manière’ » raconte Inès, expliquant que la production a décidé de régler ça en mettant « une sanction à Natasha », « après avoir visionné la vidéo et vu avec le cadreur et le journaliste ».

« Ils ont décidé de mettre 3 jours de mise à pied à Natasha St-Pier, (…) et je demande à ce que les images passent à la télé. Mais on me répond que Danse avec les Stars est une émission feel-good et que ça n’a rien à faire là »

Toutes les explications d’Inès sont à retrouver sur son compte Instagram.