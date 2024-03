Audiences 24 mars 2024 : carton pour « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? »

Publicité





Audiences 24 mars 2024 – C’est TF1 qui est arrivé largement en tête des audiences dimanche soir avec le film inédit « Qu’est-ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? », qui a rassemblé 6,43 millions de téléspectateurs pour 23,4% de pda.





C’est très loin devant France 2 et la rediffusion du film « Jack Reacher : Never Go Back », qui a rassemblé 2,58 millions de téléspectateurs pour 13,1% de pda.







Audiences 17 mars 2024 : les autres chaînes

France 3 complète le podium avec un épisode inédit de la série « Inspecteur Barnaby », qui a rassemblé 2,08 million de téléspectateurs pour 10,1% de pda.

M6 est faible avec un numéro inédit du magazine « Zone Interdite », qui a captivé 1,28 million de téléspectateurs en moyenne pour 6,6% de pda.



Source chiffres audiences : Médiamétrie