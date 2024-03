Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 3 ? (résumé + replay DALS 8 mars 2024)

Publicité





Danse avec les Stars, résumé du prime 3 du 8 mars 2024 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, à l’issue de ce prime spécial histoires personnelles, un tout premier couple sera éliminé !





Rappelons que les notes de ce soir seront additionnées à celles des deux premiers primes.







Cristina Córdula et Jordan Mouillerac sont les premiers à passer, ils dansent un american smooth sur « Tu es mon autre » de Maurane et Lara Fabian. Elle danse en hommage à son frère, mort quand elle était jeune dans un accident de voiture. Les juges sont debout ! Jean-Marc annonce que les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Il a trouvé ça très beau. Fauve est très contente. Chris note les progrès par rapport à leur première danse.

Les notes de Cristina : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 28 points.

Place ensuite à Inès Reg et Christophe Licata, avec un bollywood sur la chanson « DJ » de Diams. C’est en hommage à sa soeur et sa meilleure amie. Mel a adoré, mais elle aurait voulu qu’elle joue un peu plus. Chris n’est pas d’accord, il salue la difficulté de ce bollywood. Il a adoré ! Jean-Marc annonce lui aussi avoir adoré. Fauve la félicite, elle a adoré aussi.

Les notes d’Inès : 8 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total 30 points.



Adeline Toniutti et Adrien Caby dansent une danse contemporaine sur « N’insiste pas » de Camille Lellouche en référence aux violences qu’elle a vécu. Fauve note son aisance et son charisme, elle parle de son potentiel. Jean-Marc est en larmes, Chris affirme qu’elle peut tout faire et la félicite pour ses progrès. Mel affirme qu’elle l’inspire.

Les notes d’Adeline : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 29 points.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent une rumba en honneur de la femme de Nico, sur « La solitudine » de Laura Pusini. Mel le félicite, elle l’a trouvé présent. Chris pense qu’il est une révélation sur cette émission mais il note une petite erreur technique. Fauve salue son élégance mais elle trouve ça trop scolaire. Jean-Marc n’est pas d’accord, il a trouvé ça très bien exécuté.

Les notes de Nico : 8 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 27 points.

James Denton et Candice Pascal dansent pour la toute première fois, James étant remis de sa blessure. Ses notes compteront donc double ce soir ! Ils dansent une rumba contemporaine sur « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Fauve salue son naturel mais lui demande de travailler sa précision. Jean-Marc note des soucis techniques. Chris le félicite, mais lui aussi note les petites erreurs d’une première danse. Mel a trouvé ça très bien.

Les notes de James : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 4 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 21 points. Il est donc dernier avec 42 points, ils vont en zone rouge.

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent une danse contemporaine pour son fils sur « Des milliers de je t’aime » de Slimane. Il est né avec des malformations cardiaques. Chris a aimé mais en veut plus. Fauve pense que son point fort c’est l’interprétation mais elle se laisse emporter par l’émotion et aimerait plus de force. Jean-Marc a aimé, et Mel affirme que c’était extraordinaire.

Les notes de Natasha : 7 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 29 points.

Caroline Margeridon et Christian Millette dansent un quickstep sur « Elle a fait un bébé toute seule » de Jean-Jacques Goldman. Jean-Marc note les problèmes techniques. Mel a trouvé la choré très belle et elle a aimé. Chris trouve qu’elle s’est améliorée mais il a besoin de plus. Et Fauve trouve qu’elle a réussi une choré difficile.

Les notes de Caroline : 5 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 4 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 20 points. Ils sont derniers et vont en zone rouge.

Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil dansent un tango sur « Flowers » de Miley Cyrus. Elle raconte comment un homme l’avait détruite psychologiquement. Fauve salue le fait qu’elle a écouté ses conseils et elle lui donne d’autres. Jean-Marc lui donne des conseils techniques. Chris parle d’une évolution et dit que c’est pas mal. Mel note elle aussi les problèmes techniques.

Les notes de Diane : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 23 points.

Roman Doduik et Ana Riera dansent une valse « Love me please love me » de Polnareff en hommage à ses grand-parents. Le jury est debout ! Jean-Marc a vu des couacs techniques. Mel a trouvé ça cool. Chris annonce carrément qu’il a le potentiel pour être finaliste ! Fauve a adoré, elle a été transportée.

Les notes de Roman : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 27 points.

Black M et Elsa Bois dansent un tango sur du Michael Jackson. Mel a adoré, elle salue l’énergie. Chris adore son énergie et son charisme, mais il note des erreurs techniques. Il parle d’un tango raté ! Jean-Marc n’est pas d’accord, il a adoré.

Les notes de Black M : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 4 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 25 points.

Cœur de Pirate et Nicolas Archambaud dansent une rumba sur « Corps » de Yseult. Jean-Paul a aimé sa performance mais il a vu des problèmes techniques. Mel est très émue, elle lui donne des conseils. Chris salue le fait qu’elle a dansé sa choré, elle était complètement dedans. Et Fauve lui donne des conseils.

Les notes de Coeur de Pirate : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 4 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 21 points.

On termine avec Keiona et Maxime Dereymez, qui dansent un fox-trot. Jean-Marc explique qu’il en voulait plus, il a noté des soucis sur la fin. Fauve salue la difficulté, elle a adoré. Mel a noté des déséquilibres.

Les notes de Keiona : 7 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 29 points.

Le classement des couples

1. Keiona et Maxime 67 pts

2. Inès Reg et Christophe 65 pts

3. Natasha St Pier et Anthony 61 pts

4. Nico Capone et Inès 59 pts

5. Roman Doduik et Ana 58 pts

6. Black M et Elsa 55 pts

7. Adeline Toniutti et Adrien 54 pts

8. Cristina Cordula et Jordan 50 pts

9. Diane Leyre et Yann-Alrick 46 pts

10. James Denton et Candice Pascal 42 pts

11. Coeur de Pirate et Nicolas 40 pts

12. Caroline Margeridon et Christian 36 pts

Le public vote pour leurs couples préférés, à l’exception de Keiona déjà qualifiée, et Caroline en face à face. Caroline Margueridon affronte finalement Cristina Cordula en face à face.

Et le premier couple éliminé est…

Une soirée très longue et on connait enfin le nom du premier couple éliminé. Le public en plateau a voté : c’est Caroline Margeridon et Christian Millette qui sont éliminés et quittent l’aventure ce soir. Cristina a remporté 83% des votes contre seulement 17% pour Caroline.

Danse avec les Stars du 8 mars 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 15 mars à 21h sur TF1 pour suivre le quatrième prime de Danse avec les Stars saison 13. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.