Danse avec les Stars : qui a été éliminé à l’issue du prime 4 ? (résumé + replay DALS 15 mars 2024)

Danse avec les Stars, résumé du prime 4 du 15 mars 2024 – C’est parti pour le quatrième prime de la saison 13 de « Danse avec les Stars ». On retrouve Camille Combal et le jury : Chris Marques, Jean-Marc Généreux, Fauve Hautot, et Mel Charlot. Et ce soir, à l’issue de ce prime spécial duel, à l’issue duquel un second prime sera éliminé.





Ce soir, les couples s’affrontent en duels ! Le meilleur de chaque duel sera directement qualifié pour le prochain prime tandis que le moins bon ira en face à face. Pour le premier duel, Cristina affronte Adeline.







Cristina Córdula et Jordan Mouillerac sont les premiers à passer, ils dansent un tango. Tout le jury est debout ! Fauve a trouvé ça génial ! Elle a trouvé ça net et propre. Jean-Marc a trouvé ça chic et beau, il salue son port de tête mais aurait aimé plus d’explosivité. Mel a adoré, elle est contente. Et Chris affirme qu’il y a encore du travail mais note son travail.

Les notes de Cristina : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total : 27 points.

Adeline Toniutti et Adrien Caby dansent un quickstep. Mel se dit un peu déçue, elle fait super peur à Adeline mais en fait elle dit qu’elle n’en revient pas de ce qu’elle vient de voir, elle a adoré. Chris se dit partager, il admet que techniquement la mission est remplie. Mais il lui reproche l’interprétation ! Jean-Marc n’est pas d’accord, il parle d’une super performance.

Les notes d’Adeline : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 29 points. Adeline remporte donc le duel, Cristina est en face à face.



Place au second duel : Nico face à Natasha.

Nico Capone et Inès Vandamme dansent une samba. Jean-Paul le félicite mais lui donne quelques conseils techniques. Chris salue ses pas et son niveau. Fauve parle d’une vraie samba, elle le félicite pour le travail. Mel a aimé mais lui conseille de jouer plus.

Les notes de Nico : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 30 points.

Natasha St-Pier et Anthony Colette dansent un jazz broadway. Elle glisse et chute. Chris l’a trouvée déstabilisée après la chute. Jean-Marc est d’accord avec Chris, il aurait voulu plus d’explosion. Fauve parle d’une presta ratée.

Les notes de Natasha : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 24 points. C’est donc Nico qui remporte le duel, Natasha va en face à face !

Prochain duel : Keiona face à Inès.

Inès Reg et Christophe Licata dansent un tango argentin. Inès s’est blessée 3h avant le prime ! Mel affirme que ce tango était fait pour elle ! Jean-Marc parle d’une presta spectaculaire. Fauve parle de sa fluidité et son aisance, elle aimerait qu’elle pousse encore plus sur ses jambes. Chris a été surpris, il a vu une évolution d’énergie et c’est exactement ce qu’il aime regarder.

Les notes d’Inès : 9 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 8 de Chris Marques, et 8 de Fauve Hautot. Total 33 points.

Keiona et Maxime Dereymez dansent un quickstep. Jean-Marc parle d’une explosion de joie, mais il note des erreurs. Fauve n’est pas d’accord et parle d’un quickstep de folie. Mel salue le fait qu’elle donne tout et qu’elle performe. Chris lui dit qu’il doit monter son niveau !

Les notes de Keiona : 8 de Jean-Marc, 8 de Mel Charlot, 7 de Chris Marques, et 9 de Fauve Hautot. Total : 32 points. Inès se qualifie, Keiona va donc en face à face.

Nouveau duel : Roman face à Black M.

Roman Doduik et Ana Riera dansent une samba. Fauve salue leur fraicheur, elle note des progrès, mais elle note des soucis techniques. Mel se dit déçue, l’interprétation lui a manqué. Jean-Marc lui donne des conseils techniques. Chris lui demande de se livrer et lui dit d’arrêter de se cacher.

Les notes de Roman : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 24 points.

Black M et Elsa Bois dansent une valse. Jean-Marc trouve qu’il avance. Fauve lui reproche un manque d’interprétation. Mel en aurait voulu plus aussi. Chris lui donne des conseils.

Les notes de Black M : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 5 de Chris Marques, et 5 de Fauve Hautot. Total : 22 points. Roman est donc qualifié et Black M en face à face.

Dernier duel : Diane, James et Coeur de Pirate s’affrontent.

Diane Leyre et Yann-Alrick Mortreuil dansent un american smooth. Chris a aimé même s’il reste beaucoup de travail sur la danse, il salue leur connexion. Jean-Marc est mitigé tandis que Mel lui donne des conseils.

Les notes de Diane : 6 de Jean-Marc, 6 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 6 de Fauve Hautot. Total : 24 points.

Cœur de Pirate et Nicolas Archambaud dansent un tango. Le jury est debout ! Jean-Marc a vu deux parties dans sa danse, la deuxième étant meilleure. Fauve salue les progrès mais note trop d’erreurs. Mel a vu aussi les erreurs. Et Chris remarque lui aussi trop d’erreurs.

Les notes de Coeur de Pirate : 5 de Jean-Marc, 5 de Mel Charlot, 3 de Chris Marques, et 4 de Fauve Hautot. Total : 17 points.

James Denton et Candice Pascal dansent . Mel est très contente et salue les progrès, Fauve se dit captivée, Et Chris note lui aussi la progression.

Les notes de James : 6 de Jean-Marc, 7 de Mel Charlot, 6 de Chris Marques, et 7 de Fauve Hautot. Total : 26 points. James se qualifie, tandis que Diane et Coeur de Pirate sont en face à face.

Le classement des couples

1. Inès Reg et Christophe 33 pts

2. Keiona et Maxime 32 pts

3. Nico Capone et Inès 30 pts

4. Adeline Toniutti et Adrien 29 pts

5. Cristina Cordula et Jordan 27 pts

6. James Denton et Candice Pascal 26 pts

7. Roman Doduik et Ana 24 pts

7. Diane Leyre et Yann-Alrick 24 pts

7. Natasha St Pier et Anthony 24 pts

10. Black M et Elsa 22 pts

11. Coeur de Pirate et Nicolas 17 pts

Place au face à face pour les 6 couples en danger. Les juges décident des 4 couples à qualifier : Keiona et Maxime, Cristina et Jordan, Diane et Yann-Alrick, et Black M et Elsa. Le public en plateau vote ensuite entre les deux derniers.

Et le second couple éliminé est…

Le public en plateau a voté : c’est Coeur de Pirate et Nicolas Archambaud qui sont éliminés et quittent l’aventure ce soir. Natasha est sauvée avec 89% des votes !

Danse avec les Stars du 15 mars 2024, le replay

Rendez-vous le vendredi 22 mars à 21h sur TF1 pour suivre le cinquième prime de Danse avec les Stars saison 13.