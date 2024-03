Demain nous appartient du 13 mars : Damien doute de Philippine... (résumé + vidéo épisode 1642 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 13 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1642 de DNA – Damien a de gros doutes sur sa mère ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il vient parler à Roxane, il trouve Philippine louche et il pense qu’elle est liée à toute l’affaire…

Demain nous appartient du 13 mars 2024 – résumé de l’épisode 1642

Damien a de gros doutes concernant Philippine. Il confie à Roxane qu’il pense qu’elle a menti au sujet du fameux collier volé… Et il se demande si elle n’est pas liée d’une façon ou d’une autre à toute cette histoire ! Il rappelle à Roxane que c’est Philippine qui a fourni un avocat à Jordan, c’était une bonne façon de tout contrôler… Mais Roxane peine à y croire.

De son côté, Audrey permet à Damien de découvrir la vérité concernant Charles. Et Mona vient en aide à Nathan dans une situation délicate… Quant à Sara, elle se retrouve mise en retrait, comme la cinquième roue du carrosse.

VIDÉO Demain nous appartient du 13 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

