Star Academy : la quotidienne de la tournée annulée par TF1 et Endemol !

Mauvaise nouvelle pour les fans de la Star Academy alors que le programme va revenir quotidienne sur TFX à partir du lundi 25 mars 2024. Finalement, TF1 et Endemol ont choisi d’annuler cette quotidienne !





En effet, on a pu voir dans la nouvelle grille de TFX mise en ligne hier que la quotidienne spéciale coulisses de la tournée de la Star Academy 2024 avait déjà disparu.







Une info confirmée aujourd’hui par Endemol auprès de Pure Médias.

« Nous avons décidé d’abandonner le projet de quotidienne sur les coulisses de la tournée ‘Star Academy’« , a déclaré un représentant d’Endemol.



« C’est le début d’une grande et première aventure artistique pour les élèves dont le rythme va être très intense. Avec plus de 70 dates sur les 4 prochains mois, les élèves ont besoin de se concentrer à 100% sur cette tournée et en parallèle, leur projet en solo. » a-t-il expliqué, ajoutant être « en discussions avec eux pour réfléchir à différentes pistes autour d’un éventuel format sur la tournée ».