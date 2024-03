Plus belle la vie du 13 mars 2024 : Luna commence à vriller... (résumé + extrait vidéo épisode 48 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 13 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 48 de PBLV – Luna commence à partir en vrilles cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, alors qu'une enquête est officiellement ouverte, Maxime resserre son emprise sur Luna, qui envoie sévèrement balader Blanche…

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 13 mars 2024 – résumé de l’épisode 48

Une enquête est officiellement ouverte suite à la découverte d’un corps calciné dans un van, faite par Samuel et Jean-Paul la veille. Reste à identifier la victime alors que Patrick doit tout expliquer à la commissaire, qui se demande comment une enquête sur des actes de vandalisme les a menés à cette affaire, des dizaines de kilomètres plus loin…

Pendant ce temps là, Blanche demande des comptes à Luna pour son lapin de la veille. Mais elle n’est plus elle-même et l’envoie sévèrement balader…

De retour à Marseille, Ariane est bouleversée par ce qu’elle découvre dans les affaires de Zoé. L’adolescente a écrit une lettre à Louis et Ariane décide de la lire… Au cabinet médical, un nouvel arrivé ne laisse pas indifférent. Il s’agit Mehdi, psycho-patricien.



VIDÉO Plus belle la vie du 13 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.