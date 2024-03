Demain nous appartient du 18 mars : la copine de Nathan identifiée ! (résumé + vidéo épisode 1645 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 18 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1645 de DNA – L’enquête sur la mort de Charlotte Lagesse fait une avancée ce soir dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». La petite amie de Nathan est enfin identifiée mais toujours recherchée…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 18 mars 2024 – résumé de l’épisode 1645

Aurore a recueilli le témoignage du petit ami de Charlotte Lagesse. Il a formellement identifié la petite amie de Nathan : Valentine Robeiro. C’était une amie de Charlotte et elle l’hébergeait depuis trois semaines. Valentine avait des problèmes mais refusait d’en parler… Elle a débarqué il y a trois semaines et Charlotte l’a hébergée sans lui poser de question. Mais que sait-il passé ? Valentine a-t-elle fui un ex violant ? S’est-elle disputée avec Charlotte ?

Nathan commence à comprendre la véritable nature de sa petite amie. Et Georges est confronté à la réalité qu’il ne peut plus éviter… Il est papa ! Quant à Diego, il est sur le point de causer la destruction d’une famille.

VIDÉO Demain nous appartient du 18 mars 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.vv