Plus belle la vie du 18 mars 2024 : Maxime dépouille Luna et s’en prend à Cécilia (résumé + extrait vidéo épisode 51 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 18 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 51 de PBLV – Maxime va lâcher Cécilia et perdre totalement le contrôle aujourd’hui dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 18 mars 2024 – résumé de l’épisode 51

Luna a donné 50 000 euros à Maxime pour son association. Maxime prétend que son compte a été piraté et qu’il est en difficultés financières… Luna refuse de signer une reconnaissance de dette. Ils s’embrassent, puis Maxime reçoit un SMS de Cécilia et lui répond que tout s’est bien passé et qu’ils vont pouvoir partir.

À la réunion au commissariat, Patrick pense qu’ils attendent trop longtemps pour agir sur l’affaire Martine Maillet. Babeth propose à Patrick de surveiller discrètement les suspects avec ses jumelles… Maxime confronte Cécilia et lui annonce qu’il veut changer de vie avec Luna. Cécilia sort une arme et menace de s’en prendre à Luna. Maxime la pousse dans le vide !

Nisma et Steve suspectent Appoline d’être escort. Steve fouille la chambre d’Appoline pendant que Nisma fait le guet. Ils découvrent qu’elle avait un rendez-vous avec un homme beaucoup plus âgé.



Publicité





Pendant ce temps, Gabriel découvre que Thomas a pris rendez-vous avec un psy. Pendant sa séance avec Mehdi, Thomas réalise qu’il a perdu l’habitude de faire des choses pour lui-même…

A LIRE AUSSI : Plus belle la vie spoilers : un couple en crise, les résumés jusqu’au 5 avril 2024

VIDÉO Plus belle la vie du 18 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.