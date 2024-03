Demain nous appartient spoiler : Mona découvre le relooking de Nathan (vidéo épisode du 13 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Mona va être choquée en découvrant le relooking de Nathan dans quelques jours dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, il s’est mis sur son 31 pour emmener Charlotte au restaurant !











Nathan emmène sa petite amie, Charlotte, au restaurant. Il tient à être au top et a acheté une veste d’occasion. Il demande l’avis de Mona, qui encourage Nathan et lui avoue que ce nouveau look change tout ! Mais Mona repère qu’elle est déchirée à un bras… Nathan la supplie de la recoudre, il ne peut pas y aller comme ça ! Mona accepte de s’en occuper.

Audrey les observe avec le sourire. On peut dire que Mona est comme une mère pour Nathan…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1642 du 13 mars 2024 : Mona face au relooking de Nathan

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

