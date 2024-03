Ici tout commence spoiler : Deva bouleversée face à David... (vidéo épisode du 13 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Deva va quitter l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, il est l’heure de partir et de dire adieu à David… Un moment très difficile pour les deux élèves de l’institut !











Publicité





Deva et David s’aiment mais ils doivent se séparer. Deva part loin de l’institut et David a choisi de rester finir ses études… Tous les deux savent que ce départ de Deva est synonyme de rupture. Deva préfère que David ne l’accompagne pas à l’aéroport, elle lui dit donc au revoir dans le parc.

Ils sont tristes et savent qu’ils vont beaucoup se manquer. Deva et David se disent « à demain » et se prennent dans les bras une dernière fois…

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoilers : un couple phare en crise, les résumés jusqu’au 29 mars 2024



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 881 du 13 mars 2024, les adieux de David et Deva

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.