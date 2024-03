Demain nous appartient spoiler : Raphaëlle choquée, elle surprend Martin et... (vidéo épisode du 11 mars)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Raphaëlle va surprendre Martin avec une autre femme dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Martin est au Spoon avec Myriam quand Raphaëlle débarque…











Martin a déjeuner avec Nordine et Myriam. Mais quand Raphaëlle arrive au Spoon, Nordine est déjà repartie et elle découvre Martin seul avec son ex… Elle ne semble pas apprécier et repart aussitôt !

De son côté, Martin n’a pas eu le temps d’apercevoir Raphaëlle…



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1640 du 11 mars 2024 : Raphaëlle surprend Martin et Myriam

