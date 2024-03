Echappées Belles du 2 mars : direction le Jura ce soir sur France 5 (sommaire)

Publicité





Echappées Belles du 2 mars 2024 – Ce soir et comme chaque samedi, retrouvez deux numéros du magazine « Échappées belles » sur France 5. Au programme aujourd’hui, l’inédit « La Polynésie de Tiga » suivi de la rediffusion « Brésil : les trésors du Nordeste ».





A suivre dès 21h sur la chaîne, puis en replay sur France.TV







Echappées Belles du 2 mars, à 21h – « La Polynésie de Tiga » (inédit)

Terre de champions de sports d’hiver, le Jura est aussi un terrain d’entraînement idéal pour les skieurs amateurs et professionnels. Mais outre ses domaines skiables, le Jura a bien d’autre choses à offrir, tant au niveau de sa gastronomie avec ses nombreux produits quà celui de son patrimoine ou encore de son savoir-faire et de son artisanat. Réputé pour sa nature hostile, les Jurassiens ont su tirer profit des conditions météorologiques et du relief montagneux pour valoriser leur territoire. Préservé du tourisme de masse, le Jura est un territoire aussi sauvage et brut, qu’accueillant et attractif. Jérôme Pitorin débute son voyage dans l’un des paysages les plus exceptionnels de la région : les cascades du Hérisson.

Sujets : le Jura sauvage/Une terre de biathlon/Le Mont d’Or, un fromage d’hiver/Les jouets en bois, un savoir-faire » Made in Jura « /La Pesse, dans les Hautes-Combes, la vie sur le toit du Jura/Le forêt de demain.



Echappées Belles du 2 mars à 22h30 – « Les visages de l’Hérault » (rediffusion)

Ismaël Khelifa arpente la côte maritime et l’arrière-pays du département de l’Hérault, pour partir à la rencontre de personnes qui incarnent une véritable harmonie avec les paysages qu’ils habitent. Que ce soit avec une ostréicultrice sur l’étang de Thau, un scientifique voguant sur la Méditerranée ou un fermier équestre dans le cirque de Navacelles, chacune de ses rencontres lui permet de comprendre ce lien unique qu’ils ont avec la nature environnante.

Sujets : une journée à Sète/Le patrimoine maritime de Sète/La biodiversité de l’étang de Thau/Le jeu du tambourin/La gestion de l’eau.

