Enquête Exclusive du 17 mars : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 17 mars 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Commandos Marine : embarquement avec les Bérets verts français ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 17 mars 2024 : votre émission en résumé

Les Commandos Marine, une élite rigoureusement sélectionnée, ne comptent que quelques centaines de membres, mais leur réputation mondiale est inégalée. Au sein des Forces spéciales françaises, ils se distinguent comme la seule unité capable d’opérer sur terre, sur mer et dans les airs. Leur mission les conduit dans les zones les plus périlleuses du globe pour affronter le terrorisme, appréhender les criminels de guerre, secourir des otages et intercepter des trafiquants. Pendant plusieurs mois, nous avons eu le privilège de suivre le Commando de combat Jaubert lors de ses missions.

À Djibouti, un petit contingent de ces soldats d’élite demeure en alerte constante, prêt à réagir face à la menace terroriste, notamment contre les Houthis qui ciblent les navires en mer Rouge. Équipés d’armes amphibies, de mitrailleuses lourdes capables de délivrer 6 000 coups par minute et de zodiacs furtifs, les Commandos sont préparés à toutes les éventualités.



Publicité





Cependant, les Commandos Marine se préparent également intensivement à des confrontations de nouvelle génération. Ils s’entraînent à mener des raids en mer et sur terre dans des environnements dégradés, sans recours au GPS ni à la technologie moderne, naviguant à l’aide des étoiles.

Le Commando Jaubert est également déployé pour protéger les vastes étendues de notre domaine maritime, le deuxième plus important au monde après celui des États-Unis, suscitant de nombreuses convoitises. Leur mission inclut la lutte contre les trafics qui prospèrent dans ces eaux.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.