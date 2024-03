Un si grand soleil du 18 mars : William fait un malaise... (résumé et vidéo épisode 1356 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 18 mars 2024, spoiler résumé de l’épisode 1356 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 18 mars 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Eliott retrouve José, qui a la dynamite et les explosifs. Il lui dit de faire attention avec tout ça. Eliott semble perturbé, José lui demande quel est le projet mais il ne lui répond pas et lui donne son argent en plus.

Claire s’énerve, elle n’arrive pas à enlever une tache. Enzo lui dit d’arrêter de stresser, c’est les problèmes de Kira qui la stresse. Florent pense qu’elle va retourner au lycée, et il leur explique qu’on arrête pas d’aller au lycée pour une peine de coeur. Claire lui rappelle le passé de Kira… Florent propose une soirée ciné, bowling, resto, c’est Kira qui choisit. Kira les rejoint et est décidée à y aller. Mais une fois prête à monter en voiture, elle refuse d’y aller ! Claire veut la laisser tranquille, Florent veut insister.



Becker parle à Manu, il ne comprend pas que Bernier ne veuille toujours pas ouvrir une instruction malgré les preuves qu’ils ont emmené. Becker demande à Manu d’enquêter du côté des employés d’Engrais Plus. Il ne serait pas étonnés qu’ils aient développé des cancers. Pendant ce temps là, Bernier reproche à Bienvenue de lui avoir menti. Il lui rappelle du financement de sa maison et qu’il aurait du se douter qu’il aurait surement un service à lui demander. Bernier lui dit que la prochaine fois il ne pourra pas lui éviter la garde à vue. Bienvenue lui dit que s’il y va, il n’ira pas seul.

Manu appelle Bienvenue, il veut la liste de ses employés sur les 10 dernières années. Il lui dit que c’est compliqué mais il va faire de son mieux.

Au lycée, Louis change de classe. Thaïs est contente qu’il se barre et que Kira revienne. Robin reproche à Thaïs d’être dure avec Louis.

Elisabeth appelle Claire pour s’excuser, elle ne comprend pas. Elisabeth lui parle de Flore et Louis, elle dit que c’est sa faute à cause du test adn. Claire lui dit qu’elle n’y est pour rien. Elisabeth lui dit qu’elle a peut être une solution pour Kira : une amie connait bien un directeur d’internat à Alès. Claire trouve ça extrême.

Sabine interroge Thaïs au sujet de Kira. Elle lui dit que Kira lui a envoyé un message, elle ne veut plus revenir au lycée.

Eve appelle Eliott, il dit qu’il est occupé… Il veut faire ce que Bernier lui a demandé pour obtenir sa grace. Eve lui dit que Manu enquête sur Engrais Plus et Bernier n’est pas clair. Il est surement entrain de s’enfoncer si la mission est hors procédure. Elle lui demande d’appeler Manu pour lui parler. Eliott lui dit de dire à Muriel qu’il l’aime et il raccroche.

Louis interroge Robin sur Kira mais il lui dit qu’elle n’était pas là, elle ne veut pas revenir du tout. Chez Claire et Florent, Claire parle à Kira de l’internat et elle est emballée. Florent ne comprend pas.

Eve parle avec Muriel, qui s’inquiète pour Eliott. Pendant ce temps là à la ferme, William fait un malaise et s’effondre dans son champs, sous les yeux d’Eliott. Il le prend en charge et quand Elodie arrive, il a repris ses esprits et va mieux. Elodie pense qu’il doit arrêter de travail. Elle remercie Eliott.

VIDÉO Un si grand soleil du 18 mars extrait, William fait un malaise

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv