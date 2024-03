Danse avec les Stars d’internet : à quelle heure sera diffusée la finale le 29 mars sur TF1 ?

Publicité





Danse avec les Stars d’internet, la finale – Après le succès du premier prime et de la demi-finale hier sur Twitch, c’est sur TF1 que sera diffusée la finale de « Danse avec les Stars d’internet », déclinaison de « Danse avec les Stars » présentée par Michou avec des célébrités d’internet.





Michou a annoncé hier soir que la grande finale aurait lieu le vendredi 29 mars 2024 et serait diffusée en direct sur TF1 !







Une annonce qui a reçu un accueil mitigé des fans de « Danse avec les Stars d’internet » puisque sur TF1, il y aura évidemment des publicités et les votes ne devraient pas être gratuits comme c’était le cas sur Twitch.

Et la question est aussi de savoir à quelle heure sera diffusée cette finale sur TF1 sachant qu’un vendredi soir sur la chaîne, il y aura d’abord à 21h15 le prime de la saison de « Danse avec les Stars ».



Selon nos informations, la finale de « Danse avec les Stars d’internet » devrait être diffusée à 23h40, en lieu et place de « Danse avec les Stars, la suite » diffusée d’habitude.

Rappelons qu’en finale, vous verrez s’affronter Natoo et Anthony Colette, Gaelle Garcia Diaz et Jordan Mouillerac, et Domingo et Inès Vandamme.

