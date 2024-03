« Erin, fuir ou mourir » : votre téléfilm ce 19 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Erin, fuir ou mourir » : l’histoire, le casting

Erin réalise que Jared, qu’elle a épousé précipitamment, se révèle être un homme jaloux et violent. Avec le soutien d’une amie, elle parvient à le quitter et déménage à Portland chez une autre connaissance. Sous une identité d’emprunt, elle reconstruit progressivement sa vie, mais ressent une sensation d’être surveillée, ce qui la pousse à suivre des cours d’auto-défense.

Avec : Gina Vitori (Erin Carver), Alex Trumble (Jared Carver), Jhey Castles (Polly), Fidelia Grace (Katie)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Sur les traces de ma jumelle ».

« Sur les traces de ma jumelle » : l’histoire et le casting

Jada et Kayla sont sœurs jumelles. Elles ont toutes les deux une fille : Jada est la mère de Megan et Kayla est la mère d’Olivia. Jada est séparée du père de Megan, Terrell, tandis que Kayla est en train de divorcer du père d’Olivia, Warren. Un matin, Kayla demande à Jada de lui prêter de l’argent et lui confie sa fille en lui promettant de revenir la chercher le lendemain, mais elle ne revient pas. Au fil des jours, Jada s’inquiète de plus en plus et décide de faire une déclaration à la police, en parlant avec les lieutenants Hill et Nichols. Voyant que l’enquête n’avance pas, elle prend alors la décision de se faire passer pour sa sœur et de s’infiltrer dans le milieu de la nuit fréquenté par Kayla. Elle se retrouve confrontée à plusieurs suspects potentiels…

Avec : Tatyana Ali (Jada), Justin Bruening (Warren), Carolyn Hennesy (La détective Nichols), Jasmine Guy (La détective Hill)