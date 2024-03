« HugoDécrypte : L’interview face cachée » : Zendaya et Timothée Chalamet ce soir sur France 2 (2 mars)

Publicité





« HugoDécrypte : L’interview face cachée » du 2 mars 2024 – Pas de « 20h30 le samedi » aujourd’hui sur France 2. La chaîne diffuse un nouveau numéro inédit de « HugoDécrypte : L’interview face cachée ». Hugo Travers, fondateur d’HugoDécrypte, réinvente l’interview avec un invité de premier plan pour le découvrir sous un nouveau jour.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







« HugoDécrypte : L’interview face cachée » du 2 mars 2024 : Zendaya et Timothée Chalamet

Dans l’émission « L’interview face cachée », Hugo Travers, le fondateur d’HugoDécrypte, réinvente le concept de l’interview en présentant un invité de renom sous un angle inédit. Pour ce nouvel épisode, Hugo Travers accueille les acteurs Zendaya et Timothée Chalamet, qui partagent l’affiche du film « Dune 2 ».

Zendaya s’est fait connaître en 2010 à la télévision grâce à la série de Disney Channel « Shake It Up », avant de faire ses débuts au cinéma en 2017 avec le film « Spider-Man : Homecoming ». Son interprétation de « Rue » dans la série « Euphoria » a marqué un tournant majeur dans sa carrière, captivant le grand public.



Quant à Timothée Chalamet, de nationalité franco-américaine, il a été révélé au grand public grâce à son rôle d’Elio Perlman dans le film romantique « Call Me by Your Name » en 2018. Cette performance lui a valu une nomination aux Golden Globes et aux Oscars dans la catégorie du meilleur acteur.

L’interview face cachée s’inspire de la mécanique des jeux, adoptant un ton à la fois ludique et profond. Le format dynamique d’HugoDécrypte est ponctué d’événements surprenants visant à obtenir des réponses originales de l’invité, sortant des sentiers battus.

Ce nouveau rendez-vous est diffusé sur France Télévisions et est accessible sur france.tv ainsi que sur les plateformes sociales de HugoDécrypte.

