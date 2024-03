Ici tout commence du 21 mars : Yann dit toute la vérité, Antoine est mal… (résumé + vidéo épisode 887 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 887 – Antoine et Teyssier ont appelé la gendarmerie ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et avant que les gendarmes arrivent, Yann décide de dire la vérité…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1







Ici tout commence du 21 mars 2024 – résumé de l’épisode 887

Yann explique devant Antoine et Teyssier qu’il avait la rage car Antoine l’avait viré injustement. Il affirme qu’il n’a jamais harcelé Cyril, c’était l’inverse et il s’est juste défendu… Il assure que Cyril le frappait et l’insultait constamment ! Teyssier ne croit pas une seconde à cette version, il pense que Yann essaie juste de se faire passer pour la victime. Mais Antoine se sent mal, il est en plein doute… Et s’il s’était trompé à l’époque quand il l’a viré du collège ?

Pendant ce temps là chez Léonine, la tension monte. Et pour prendre sa revanche, Mehdi casse du sucre sur le dos de Teyssier au près d’une journaliste…



Ici tout commence du 21 mars 2024 – vidéo premières minutes

