Plus belle la vie du 21 mars 2024 : Luna prise au piège (résumé + extrait vidéo épisode 54 en avance)

Plus belle la vie du 21 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 54 de PBLV

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 21 mars 2024 – résumé de l’épisode 54

Luna et Blanche se réconcilient en terrasse du Mistral après une nuit passée à parller. Maxime, inquiet, harcèle Luna de messages. Malgré les conseils de Blanche et de Thomas, Luna décide de le retrouver seule. Chez Maxime, Cécilia le menace avec une arme, affirmant que Luna ne se soucie pas de lui. Elle est terminée à attendre Luna pour les tuer tous les deux…

Pendant ce temps, Mattéo tente d’impressionner Aya lors d’un footing, mais elle se blesse et le repousse lorsqu’il tente de l’embrasser. Aya évite de parler du baiser avec Ophélie…

Pendant sa séance de kiné, Patrick s’inquiète de ce qui peut se passer chez Maxime. Alors que Cécilia menace Luna avec une arme, Maxime intervient et est blessé par balle. Patrick, alerté par le bruit, appelle ses collègues à l’aide tandis que Cécilia tente d’étrangler Luna.



VIDÉO Plus belle la vie du 21 mars 2024 – extrait vidéo

