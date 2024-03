Ici tout commence du 4 mars : Antoine avoue à Pénélope que... (résumé + vidéo épisode 874 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 mars 2024, résumé et vidéo extrait épisode 874 – Antoine et Pénélope sont amoureux dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Ces deux là se sont embrassés vendredi et ce soir, ils se retrouvent pour en parler…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 4 mars 2024 – résumé de l’épisode 874

Antoine a donné rendez-vous à Pénélope dans la serre afin de parler de ce qui s’est passé vendredi soir… Ils se sont embrassés et ils ont passé la nuit ensemble. Antoine avoue à Pénélope qu’il a adoré ce moment avec elle, mais il ne sait pas quoi penser. Elle est élève, il est directeur adjoint, c’est compliqué… Des élèves approchent, ils décident de se retrouver en fin de journée mais Antoine semble totalement sous le charme…

De son côté, Constance cherche une stratégie pour questionner Teyssier. Et Hortense, quant à elle, déniche un pâtissier exceptionnel pour rejoindre sa brigade dédiée aux mariages.



Ici tout commence du 4 mars 2024 – vidéo premières minutes

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.