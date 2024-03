Star Academy : Pierre Garnier en studio pour son album, il fait une grande annonce

Publicité





Toujours pas de repos pour Pierre Garnier, le grand gagnant de la Star Academy 2023 ! Alors qu’il est déjà disque d’or avec son single « Ceux qu’on était » et qu’il a débuté les répétitions de la tournée avec les autres académiciens, Pierre a passé son week-end en studio pour commencer à enregistrer son premier album.











Il a partagé une vidéo sur Instagram où on le voit en studio. Il a expliqué qu’il y était samedi et dimanche. L’enregistrement de son premier album a donc débuté, quelques jours avant le coup d’envoi de la tournée de la Star Academy, qui débutera samedi à Amiens.

Et comme si ça ne suffisait pas, Pierre Garnier a fait une grande annonce. Il sera présent mardi soir au Dôme de Paris pour chanter aux côtés de Michaël Jones et la troupe de L’Héritage Goldman. Il s’agissait d’une invitation de Michaël Jones quand il a chanté avec Pierre sur l’un des primes de la Star Academy et certains fans se demandaient s’il serait bien là.

« D’ailleurs j’voulais vous dire que que je serai présent au Dôme de Paris mardi soir pour chanter avec Michaël Jones » a écrit Pierre sur Instagram.



Une bonne nouvelle pour les fans qui avaient réservé leurs places ! Et pour les retardataires qui voudraient voir Pierre sur scène, il reste des places.

PHOTOS Pierre Garnier en studio







