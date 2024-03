Plus belle la vie du 4 mars 2024 : le plan de Maxime et Cécilia… (résumé + extrait vidéo épisode 41 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 mars 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 41 de PBLV

Un épisode inédit à découvrir dès 13h45 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 mars 2024 – résumé de l'épisode 41

Patrick se retrouve pris au piège. Il ne le sait pas mais Cécilia et Maxime ont un coup d’avance, ils savent qu’il les observe et qu’il est sur leur piste… Si Cécilia veut quitter Marseille, Maxime compte bien aller au bout de leur plan. Et il continue de manipuler Luna !

Aya confronte ouvertement Vanessa sans hésitation. Pendant ce temps à la résidence, une nouvelle venue impose son propre style à Steve…

VIDÉO Plus belle la vie du 4 mars 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.



Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1.