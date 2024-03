Ici tout commence spoiler : un ancien personnage va faire son grand retour ! (vidéo épisode du 19 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un grand retour qui se prépare à l’institut Auguste Armand dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Joachim et Clotilde ont décidé de se marier, Vic organise une visio entre Joachim et… Jérémy !











Et pour cause, Clotilde refuse de se marier sans la présence de son fils ! Le mariage est programmé le 12 avril mais Jérémy a prétexté une mission pour ne pas venir… Joachim passe donc par Vic pour réussir à parler à Jérémy. Il lui dit que Clotilde tient à ce qu’il soit là, sinon elle ne se mariera pas… Ils peuvent décaler mais Joachim comprend que le problème, ce n’est pas la date. Il explique à Jérémy qu’il aime sa mère et que ça ne changera pas. Jérémy finit par annoncer à Joachim qu’il sera là !

Et le retour de Jérémy ne s’annonce pas de tout repos… Il explique à Vic qu’il va en profiter pour « faire les présentations » et que ça va « péter l’ambiance ». Apparemment Jérémy est en couple et pense que ça ne plaira pas à Clotilde !

