« Les origines du péché : La meurtrière » : votre téléfilm ce 15 mars sur TF1 (histoire, interprètes)

« Les origines du péché : La meurtrière » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 15 mars 2024 – Ce vendredi après-midi sur TF1, c'est un nouveau téléfilm qui vous attend. Et aujourd'hui, il s'agit d'une rediffusion et il s'intitule « Les origines du péché : La meurtrière ».





A suivre dès 14h15, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Les origines du péché : La meurtrière » : l’histoire, le casting

Alicia retourne à Foxworth Hall pour partager une sombre nouvelle avec Malcolm et Olivia : elle est atteinte d’un cancer et ses jours sont comptés. Implorant leur compassion, elle leur demande de prendre soin de Christopher une fois qu’elle ne sera plus là. Malcolm accepte, mais pose une condition : Christopher devra travailler pour lui. Pendant ce temps, le bal en l’honneur de Corinne approche, et cette dernière se rend en ville pour choisir une robe. C’est là qu’elle croise Christopher dans une boutique, ignorant qui il est, mais captivée par son charme.

Pendant que Joël et Harry continuent de se fréquenter en secret, Harry écoute Joël jouer du piano pendant que tout le monde dort. Joël lui offre une montre en signe d’affection, mais leur moment est brusquement interrompu par l’arrivée soudaine de Malcolm. Harry prend la fuite, mais se retrouve bientôt arrêté par la police, alertée par Malcolm qui l’accuse d’avoir volé la montre. Implorant l’aide de Joël et d’Olivia, Harry est laissé à son triste sort alors qu’il est tabassé avant d’être emmené en prison.

Avec : Jemima Rooper (Olivia Winfield Foxworth), Max Irons (Malcolm Foxworth), Hannah Dodd (Corrine Foxworth), T’Shan Williams (Nella)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Les origines du péché : La martyre ».

« Les origines du péché : La martyre » : l’histoire et le casting

Olivia surprend Christopher et Corinne dans une situation intime et choquante. Elle est bouleversée de découvrir qu’ils sont en fait demi-frère et sœur. Malgré cette révélation dévastatrice, l’amour entre Christopher et Corinne demeure inébranlable. Déterminés à être ensemble, ils décident de fuir. Corinne, désespérée, s’introduit dans le coffre-fort de son père pour voler de l’argent, mais elle tombe sur le testament de Garland. Celui-ci révèle que la moitié de sa fortune revient à Christopher.

Lorsque Corinne confronte Malcolm à ce sujet, il réagit violemment, surtout en apprenant la liaison entre Corinne et Christopher. La tension atteint son paroxysme lorsque Malcolm tente d’attaquer Christopher. Dans l’affrontement qui s’ensuit, Malcolm propose à Christopher une somme importante d’argent en échange de son départ. Christopher, feignant d’accepter l’offre, prépare leur fuite avec Corinne.

Une fois que Malcolm et Olivia ont le dos tourné, Christopher et Corinne s’échappent ensemble, laissant derrière eux la maison et les tensions familiales.

Avec : Jemima Rooper (Olivia Winfield Foxworth), Max Irons (Malcolm Foxworth), Hannah Dodd (Corrine Foxworth), T’Shan Williams (Nella)