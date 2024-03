C dans l’air du 15 mars 2024 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 15 mars 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Caroline Roux vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire de l’émission aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





C dans l’air du 15 mars 2024 : le sommaire

⚫ Jonathan Taïeb, spécialiste en médecine du sommeil, sera interviewé par Axel de Tarlé dans le cadre de l’émission #cdanslair. Selon le dernier baromètre Odoxa pour la Mutuelle Nationale des Hospitaliers, en collaboration avec la chaire santé de Sciences Po et publié dans le Figaro Santé le 29 février, les Français dorment en moyenne seulement 6h58 par nuit. Plus de la moitié d’entre eux (59 %) affirment avoir un sommeil de moins bonne qualité qu’auparavant. Cette tendance est encore plus prononcée chez les professionnels de la santé, où 77 % observent une dégradation de leur sommeil au fil des années. Environ un Français sur deux et deux tiers des professionnels de la santé estiment souffrir d’un sommeil insuffisant tant en termes de quantité que de qualité. Cette détérioration est largement attribuée à la diminution de la durée de sommeil au fil des années. Dans le cadre de la Journée mondiale du sommeil, Jonathan Taïeb reviendra sur les facteurs contribuant à cette détérioration de la qualité et de la durée de sommeil.

⬛ Ukraine : Macron isolé face à Poutine ?



Publicité





Emmanuel Macron se rend à Berlin ce vendredi dans le but de calmer les tensions qui ont émaillé ses relations avec le chancelier allemand Olaf Scholz ces dernières semaines. Ces tensions ont été exacerbées par les déclarations du président français sur la possibilité d’envoyer des troupes au sol en Ukraine. Lors d’une rencontre à l’Élysée le 26 février, Macron avait déclaré qu’il n’y avait pas de consensus actuel sur cette question, mais qu’en termes de dynamique, rien ne devrait être exclu. En réponse, Scholz avait immédiatement affirmé que les accords conclus entre eux depuis le début restent valables pour l’avenir : aucun déploiement de troupes au sol ne serait effectué, que ce soit par les États européens ou ceux de l’OTAN.

Interrogé hier soir par les journalistes de France 2 et TF1, Macron a réitéré son appel à un « sursaut stratégique » face à la Russie, tout en assumant ses récentes déclarations. Il a toutefois précisé que la France ne mènerait jamais une offensive ni ne prendrait l’initiative dans ce contexte. Ces commentaires interviennent alors que la Russie organise son élection présidentielle ce week-end, où Vladimir Poutine est largement attendu pour être réélu, notamment après la non-qualification de deux candidats de l’opposition. Malgré cette élection en cours, les combats ne se sont pas arrêtés en Ukraine, avec notamment des attaques à Odessa faisant plusieurs morts et blessés, et des affrontements continus à Bakhmout, Avdiïvka et Kherson.

La question de la perception de la situation par les Russes se pose également, alors que la liberté d’expression est sévèrement restreinte dans le pays. Pour tenter de répondre à cette interrogation, Reporters sans frontières (RSF) a lancé le bouquet satellitaire Svoboda, diffusant des chaînes et radios russophones indépendantes vers la Russie depuis l’Europe. Cette initiative vise à contrer la propagande et à offrir un accès à des médias indépendants. Cependant, la répression en Russie contre les médias indépendants reste sévère, avec l’arrestation récente du rédacteur en chef de Novaïa Gazeta, Sergueï Sokolov.

Dans ce contexte tendu, la question se pose sur la solidité du tandem européen Macron-Scholz et sur la manière dont l’Union européenne envisage de gagner la bataille de l’information face à la Russie, tout en soutenant l’Ukraine.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce vendredi 15 mars 2024 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.